МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Почти все многоквартирные жилые дома восстановили в Мариуполе, сообщил в ходе пленарного заседания тематического дня "Инфраструктура и среда для жизни" на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ вице-премьер России Марат Хуснуллин. Хуснуллин рассказал о поддержке льготной ипотеки в ДФО и в новых регионах

По его словам, на сегодняшний день развитие новых регионов — это самый большой инфраструктурный проект.

"Полумиллионный город, который был сильно достаточно поврежден, мы фактически к жизни вернули. У нас практически все многоквартирные дома восстановлены", — сказал он и добавил, что над восстановлением инфраструктуры в новых регионах работают до 40 тысяч строителей.