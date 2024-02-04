2024-02-04T12:58:57+03:00
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В Мариуполе восстановили почти все многоквартирные дома
Недвижимость
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Почти все многоквартирные жилые дома восстановили в Мариуполе, сообщил в ходе пленарного заседания тематического дня "Инфраструктура и среда для жизни" на форуме-выставке "Россия"... ПРАЙМ, 04.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Почти все многоквартирные жилые дома восстановили в Мариуполе, сообщил в ходе пленарного заседания тематического дня "Инфраструктура и среда для жизни" на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По его словам, на сегодняшний день развитие новых регионов — это самый большой инфраструктурный проект.
"Полумиллионный город, который был сильно достаточно поврежден, мы фактически к жизни вернули. У нас практически все многоквартирные дома восстановлены", — сказал он и добавил, что над восстановлением инфраструктуры в новых регионах работают до 40 тысяч строителей.