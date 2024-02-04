МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Квадратный метр вторичного жилья в России за месяц подорожал еще на 0,7 процента, превысив 121 тысячу рублей, заявил ведущий аналитик федеральной компании "Этажи" Александр Иванов газете "Известия". Хуснуллин: льготной ипотеки на "вторичку" в новых регионах пока не будет

"Рынок ведет себя иначе, чем в периоды высоких ставок по ипотеке прошлых лет. Доступность ипотеки на вторичное жилье снизилась, произошло частичное охлаждение спроса, но при этом средняя цена квадратного метра не стала снижаться, а напротив, продолжает рост", — отметил он.

Более того, аналитик обратил внимание на небольшое увеличение среднего уровня торга при продаже готового жилья с 4,1 до 4,2 процента.

Иванов пояснил, что обычно рынок ярко реагирует ростом среднего уровня торга на любые риски снижения спроса. Например, весной 2020 года в разгар пандемии, когда средняя скидка при продаже "вторички" вырастал до 5,6 процента.

"С начала же 2023 года ЦБ ограничил околонулевые ставки по ипотеке на новостройки, покупатели вернулись на вторичный рынок и средний уровень торга к октябрю 2023 года снизился до 3,9%", — добавил эксперт.

В текущий момент рынок реагирует подорожанием на снижение доступности ипотеки на готовое жилье, считает аналитик. По его мнению, это результат "ценового" разрыва между готовым жильем и новостройками: собственники не хотят продавать жилье дешевле, ведь они могут и не найти подходящую новую недвижимость или им может не хватить денег на ремонт.

В заключение аналитик посоветовал ориентироваться на срок продажи, так как скидка компенсирует переплату по ипотеке.