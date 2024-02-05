МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Спрос на ипотеку в России спадает на фоне снижения суммы кредита, увеличения максимального первоначального взноса и введения тщательной проверки клиентов банками. Об этом рассказала в беседе с НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Хуснуллин: льготной ипотеки на "вторичку" в новых регионах пока не будет

По ее словам, вышеперечисленные меры должны помочь охладить рынок, поскольку стоимость квадратного метра увеличилась почти в два раза. Как отметила Радченко, жилье стало менее доступным, к тому же невыгодным в качестве инвестиции.

"Понятно, что нужно будет заморачиваться с ремонтом, и не факт, что это жилье потом можно будет продать, цены могут не особенно-то и вырасти. Сдавать тоже невыгодно — четырехпроцентная рентабельность сдачи мало кого вдохновляет. Вам очень сильно повезет, если квартира выйдет на окупаемость через 16 лет. Держать деньги на депозите — тоже далеко не лучший вариант, девальвация и инфляция может превратить ваши миллионы в труху", — сказала она.

Эксперт подчеркнула, что покупка квартиры целесообразна, если есть подрастающие дети или понимание, что с ней делать.