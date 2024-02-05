2024-02-05T23:51:43+03:00
2024-02-05T23:51:43+03:00
2024-02-05T23:51:43+03:00
2024
https://1prime.ru/development/20240205/842991081.html
Эксперты посчитали срок окупаемости квартир в Москве
Недвижимость
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Аналитики "Авито Недвидимости" подсчитали самоокупаемость квартир в Москве, самый высокий показатель в районах Сокол и Чертаново, соответствующие расчеты есть в распоряжении... ПРАЙМ, 05.02.2024
бизнес, новости, недвижимость, москва, квартиры, недвижимость
https://cdnn.1prime.ru/images/84299/10/842991035.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84299/10/842991035.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84299/10/842991034.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84299/10/842991034.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84299/10/842991022.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84299/10/842991022.jpg
https://1prime.ru/development/20240205/842988247.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Аналитики "Авито Недвидимости" подсчитали самоокупаемость квартир в Москве, самый высокий показатель в районах Сокол и Чертаново, соответствующие расчеты есть в распоряжении "Газеты.ру".
Отмечается, что в этих районах самоокупаемость составляет 18-20 лет.
"Причем в первом районе в основном нужно рассматривать "вторичку", и тогда срок окупаемости квартиры составит примерно 18 лет, а вот в Чертаново специалисты предлагают рассмотреть новостройки — срок окупаемости таких квартир в этом районе составляет — 20 лет", — выяснили эксперты.
Аналитики добавили, что в прошлом году спрос на жилье в Москве снизился на 12-13 процентов, несмотря на рост показателя по отдельным районам.
Кроме того, как подчеркнул руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Константин Каменев, спрос на аренду жилья активизировался. По его словам, покупатели ждут снижения ставок по ипотеке.