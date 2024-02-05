МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Аналитики "Авито Недвидимости" подсчитали самоокупаемость квартир в Москве, самый высокий показатель в районах Сокол и Чертаново, соответствующие расчеты есть в распоряжении "Газеты.ру". Охладите желание: россиян предупредили о невыгодной покупке

Отмечается, что в этих районах самоокупаемость составляет 18-20 лет.

"Причем в первом районе в основном нужно рассматривать "вторичку", и тогда срок окупаемости квартиры составит примерно 18 лет, а вот в Чертаново специалисты предлагают рассмотреть новостройки — срок окупаемости таких квартир в этом районе составляет — 20 лет", — выяснили эксперты.

Аналитики добавили, что в прошлом году спрос на жилье в Москве снизился на 12-13 процентов, несмотря на рост показателя по отдельным районам.

Кроме того, как подчеркнул руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Константин Каменев, спрос на аренду жилья активизировался. По его словам, покупатели ждут снижения ставок по ипотеке.