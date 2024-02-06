МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Таиланд стал наиболее популярным направлением у россиян, желающих приобрести недвижимость за границей, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на данные исследования экспертов инвестиционной компании Edeluxe. Туристы в Таиланде получат огромные скидки, пишет СМИ

По данным издания, в 2023 году спрос россиян на недвижимость в Таиланде вырос на 11 процентов. Рост обусловлен стремлением Пхукета стать организатором Всемирной выставки ЭКСПО в 2028 году. Тем не менее, спрос на кипрское, греческое и грузинское жилье снизился на 46 процентов, 44 процента и 43 процента соответственно.

Согласно публикации, наибольшее снижение интереса отмечается к жилью в Турции, где количество сделок с недвижимостью упало на 69 процентов. Хотя Турция остается лидером в рейтинге популярных мест для покупки зарубежной недвижимости.

В издании заключили, что в целом спрос россиян на зарубежную недвижимость опустился на 57 процентов. Главными мотивами для покупки жилья за границей стали поиск "запасного варианта" проживания, возможность получения второго паспорта или вида на жительство, а также получение пассивного дохода.