2024-02-06T15:31:48+03:00
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Стали известны популярные у россиян страны для покупки жилья
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Таиланд стал наиболее популярным направлением у россиян, желающих приобрести недвижимость за границей, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на данные исследования экспертов... ПРАЙМ, 06.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Таиланд стал наиболее популярным направлением у россиян, желающих приобрести недвижимость за границей, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на данные исследования экспертов инвестиционной компании Edeluxe.
По данным издания, в 2023 году спрос россиян на недвижимость в Таиланде вырос на 11 процентов. Рост обусловлен стремлением Пхукета стать организатором Всемирной выставки ЭКСПО в 2028 году. Тем не менее, спрос на кипрское, греческое и грузинское жилье снизился на 46 процентов, 44 процента и 43 процента соответственно.
Согласно публикации, наибольшее снижение интереса отмечается к жилью в Турции, где количество сделок с недвижимостью упало на 69 процентов. Хотя Турция остается лидером в рейтинге популярных мест для покупки зарубежной недвижимости.
В издании заключили, что в целом спрос россиян на зарубежную недвижимость опустился на 57 процентов. Главными мотивами для покупки жилья за границей стали поиск "запасного варианта" проживания, возможность получения второго паспорта или вида на жительство, а также получение пассивного дохода.