МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Число DDoS-атак в отношении сервисов ставок и онлайн-магазинов в России в марте выросло примерно в три раза по сравнению с февралём, говорится в отчете компании, занимающейся противодействием таким атакам, Qrator Labs.

Отчет основан на данных статистики клиентов Qrator Labs за февраль и март. Так, согласно ему, вслед за отменой или переносом большинства ключевых спортивных событий у россиян снизился интерес к сервисам ставок на спорт (на 4,92%).

"При этом DDoS-атаки на эту категорию бизнеса выросли практически в три раза. Это, по всей видимости, является наглядной иллюстрацией того, как в условиях кризиса и сокращающегося рынка некоторые игроки прибегают в том числе к внерыночным методам конкурентной борьбы. Аналогичная ситуация на рынке электронной коммерции и онлайн-магазинов — рост числа атак на 183%", — говорится в документе.

Увеличение числа атак отмечалось также в секторе онлайн-курсов и сервисов дистанционного обучения — почти в четыре раза. "Это легко объясняется агрессивным нежеланием учеников продолжать своё образование в школах и высших учебных заведениях в онлайн-формате. Нагрузка на сайты онлайн-образования при этом увеличилась всего на 2,88%, даже в условиях того, что многие компании сделали свои уроки и программы бесплатными на время эпидемии", — отмечают эксперты.

"Развлекательный контент пользуется сейчас большим спросом у людей, вынужденных постоянно находиться дома: многие смотрят фильмы и сериалы в свободное время, что заметно увеличивает нагрузку на ресурсы компаний, предоставляющих подобные услуги. Вслед за ростом популярности видеосервисов резко стала расти онлайн-реклама (на 17,92%) – многие смотрят кино на пиратских сайтах, где размещается большое количество рекламных роликов", — также говорится в документе.

"Отдельно обращает на себя внимание рост трафика у религиозных сервисов – от 30% до 500%. Возможно, это связано с тем, что многие верующие люди, находящиеся дома, участвуют в службах по видеосвязи, а также активно интересуются взглядом духовенства на происходящее", — оценивают эксперты. А показатель туристических, авиа- и железнодорожных компаний сократился на 0,78%. Эксперты связывают это с тем, что люди продолжают приобретать и использовать билеты на перелёты и поездки внутри страны и пытаются вернуть себе деньги на отменённые рейсы и туры.