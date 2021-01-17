МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Американская корпорация Google заявила о намерении отключить альтернативные браузеры на базе Chromium, которые используют её инфраструктуру и злоупотребляют службой Chrome Sync для хранения данных, закладок и истории просмотров своих пользователей на серверах Google без разрешения.

Как заявляет поисковик, это открытие об использовании альтернативными браузерами инфраструктуры компании было сделано в ходе недавнего аудита.

Теперь компания намерена с целью предотвращения злоупотребления в будущем ограничить некоторые API-интерфейсы (функции) Chrome, которые включены в Chromium.

Отключение намечено на 15 марта 2021 года. Они станут недоступны для любых сторонних браузеров, которые созданы на основе открытого исходного кода.

Поясняется также, что отключение окажет влияние не только на Chrome Sync, но и на ряд других функций, в том числе:

проверка орфографии,

контакты,

перевод и другие.

Все пречисленные API были реализованы в исходном коде Chromium — каркасе с открытым исходным кодом. Именно он лежит в основе браузера Chrome.