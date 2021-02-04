МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. "Ростелеком" показал принцип работы технологии прохода по лицевой биометрии на спортивные мероприятия "ВТБ Арены", соответствующее видео предоставила РИА Новости пресс-служба компании. "Ростелеком" планирует внедрить оплату по изображению лица

На видео показано, как условный болельщик, при этом в медицинской маске, посмотрев в камеру у турникета, свободно проходит на стадион. При следующем тестовом проходе молодой человек показывает камере чье-то изображение на смартфоне, но на этот раз система вход запретила.

В конце января ВТБ сообщил, что вместе с "Ростелекомом" завершили первый этап тестирования технологии, которая способна "узнать" болельщиков по лицу и не пропустить тех, кто в "черном списке". В ВТБ тогда рассказали, что при тестировании участникам фокус-группы предлагалось подойти к турникету, где установлен биометрический терминал, и посмотреть в камеру. В это время система идентифицировала их по лицу и передавала сигнал в систему контроля и управления доступом на объекты, которая самостоятельно принимала решение о проходе посетителей на стадион.

Система распознавания лиц прошла тестирование в различных ситуациях. Например, если участник фокус-группы с билетом находился в так называемом "черном списке", куда попадают болельщики, совершившие различные правонарушения, то система не пропускала его. Если в кадре камеры биометрического терминала возникали несколько лиц, то система идентифицировала и пропускала только того человека, который стоял ближе к камере.

Если билет посетителя был на другую дату, система идентифицировала это и давала соответствующую подсказку на табло, а турникет не открывался. Кроме того, тестирование проводилось на людях в масках, чтобы проверить работу сервиса в условиях пандемии — на точность идентификации это не повлияло, указывали ранее в банке.

Тестирование новой системы началось на "ВТБ Арена — Центральный стадион "Динамо" в декабре 2020 года. В ходе дальнейших этапов пилотного проекта запланирована интеграция с Единой биометрической системой, оператором которой выступает "Ростелеком", существующей системой идентификации болельщиков и билетно-кассовой системой.

Единая биометрическая система позволит болельщикам, ранее сдавшим биометрию в отделениях банка, проходить на спортивные мероприятия "ВТБ Арены" без предъявления бумажного билета — по лицевой биометрии. После успешного завершения тестирования планируется вывод решения "Ростелекома" в эксплуатацию.