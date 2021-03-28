МОСКВА, 28 ар — ПРАЙМ. Журнал Consumer Reports (издается в США) составил рейтинг смартфонов на базе Android и iOS, которые издание рекомендует к покупке в текущем 2021 году.

Итак, первым в категории "Лучший iPhone" стал iPhone 12 Pro Max. Этот гаджет оснащен быстрым процессором A14 Bionic, OLED-дисплеем, а также он может подключаться к сетям 5G.

По мнению специалистов, то, что за iPhone 12 Pro Max придется отдать на 100 долларов больше, чем за 12 Pro, полностью окупается: этот телефон обладает более продолжительной автономностью, большим дисплеем и лучшей камерой.

Из недостатков эксперты назвали большие размеры и вес в 226 грамм.

У Android-аппаратов лидером стал Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G. У этого телефона эксперты оценили отличное время автономной работы, камеру с пятикратным зумом, экран.

Лучшим бюджетным аппаратом назвали OnePlus Nord N10 5G. Специалисты назвали единственным его важным недостатком отсутствие поддержки mmWave.

Самым "долгоиграющим" телефоном стал OnePlus Nord N100. Низкую оценку поставили только камере устройства.