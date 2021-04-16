МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. американская корпорация Google запустила новый сервис. При его помощи пользователь может увидеть, как менялась Земля 1984 по 2020 годы.

Как пишет The Verge, такая возможность появилась в Google Earth.

Функция получила название Timelaps.

Как пояснили создатели программы, функция является "демонстрацией того, как человечество разрушает свой дом".

В частности, пользователь может выбрать любое интересующее его место и одну из доступных веб-экскурсий, например, посвященную сокращению лесных массивов, потеплению, добыче полезных ископаемых либо росту городов, а также "хрупкой красоте Земли".

По словам представителя компании, для создания этой хронологии были использованы свыше 24 миллионов спутниковых снимков в период с 1984 по 2020 год.