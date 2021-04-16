Google показал, как изменился климат на Земле за 36 лет
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. американская корпорация Google запустила новый сервис. При его помощи пользователь может увидеть, как менялась Земля 1984 по 2020 годы.
Как пишет The Verge, такая возможность появилась в Google Earth.
Функция получила название Timelaps.
Как пояснили создатели программы, функция является "демонстрацией того, как человечество разрушает свой дом".
В частности, пользователь может выбрать любое интересующее его место и одну из доступных веб-экскурсий, например, посвященную сокращению лесных массивов, потеплению, добыче полезных ископаемых либо росту городов, а также "хрупкой красоте Земли".
По словам представителя компании, для создания этой хронологии были использованы свыше 24 миллионов спутниковых снимков в период с 1984 по 2020 год.
https://1prime.ru/digital/20210416/833478298.html