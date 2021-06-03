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Apple вернет сотрудников в офис с начала сентября
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Американская корпорация Apple начнет возвращать сотрудников к работе в офисе как минимум на 3 дня в неделю с начала сентября, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на служебную... ПРАЙМ, 03.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple начнет возвращать сотрудников к работе в офисе как минимум на 3 дня в неделю с начала сентября, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на служебную записку гендиректора компании Тима Кука.
Производитель iPhone вернет сотрудников к работе в офисе как минимум по понедельникам, вторникам и четвергам, при этом удаленная работа по-прежнему будет возможна по средам и пятницам.
"Мы устанавливаем постоянные рабочие дни в офисе, чтобы помочь нам оптимизировать время для личного сотрудничества. Некоторым командам придется работать четыре или пять дней в неделю", — пишет Кук.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.