МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple начнет возвращать сотрудников к работе в офисе как минимум на 3 дня в неделю с начала сентября, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на служебную записку гендиректора компании Тима Кука. Мошенники вернули старую схему при краже денег с карт россиян

Производитель iPhone вернет сотрудников к работе в офисе как минимум по понедельникам, вторникам и четвергам, при этом удаленная работа по-прежнему будет возможна по средам и пятницам.

"Мы устанавливаем постоянные рабочие дни в офисе, чтобы помочь нам оптимизировать время для личного сотрудничества. Некоторым командам придется работать четыре или пять дней в неделю", — пишет Кук.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.