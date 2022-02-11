МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. В России выявили самые дорогие флагманские смартфоны южнокорейского бренда Samsung, пишет автор блога Nukeni.

Он собрал и проанализировал цены на все модели линейки Galaxy S22 в разных регионах и странах, автор хотел узнать, граждане какой страны вынуждены платить за смартфоны Samsung больше всего, а в какой стране такая покупка окажется самой выгодной.

Итак, выяснилось, что самый доступный Galaxy S22 с объемом памяти 128 гигабайт можно купить в США, за $800.

Самые дорогие телефоны этой серии оказались в Норвегии и Венгрии — $1077 и $1081 соответственно.

Что касается модели Galaxy S22+, то дешевле всего она обойдется в Малайзии и Южной Корее: $979 и $999 соответственно.

Премиальный флагман Samsung в максимальной модификации — Galaxy S22 Ultra с накопителем памяти в 1 терабайт дешевле всего покупать в Южной Корее и США, телефон здесь стоит около $1,5 тысячи. Самый дорогой девайс в мире нашли в России: Galaxy S22 Ultra у нас можно купить за рекордные $2064, это около 155 тысяч рублей.

Nukeni пришел к выводу, что самыми выгодными регионами для покупки телефонов Samsung оказались: