МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Злоумышленники начали чаще использовать мобильные приложения кредитных организаций для удаленного подключения к счету и похищения денег, пишет РБК со ссылкой на сообщение банка ВТБ. Австралия забрала у России землю для постройки нового здания посольства

Для того, чтобы попасть в личный кабинет клиентов банка мошенники проводят обзвон, представляются сотрудниками кредитных организаций и говорят о попытке международного перевода денег со счетов.

Когда клиент банка заявляет, что не проводил такого рода платежей, его убеждают поставить специальное приложение, которое якобы проведет проверку работоспособности мобильного банка. Для этого преступники просят указать уникальный адрес устройства и код подключения к нему.

В ВТБ подчеркнули, что если такие данные сообщить, то мошенники будут иметь полный дистанционный доступ к смартфону и одноразовым кодам из СМС-сообщений.

Если клиентам звонят настоящие сотрудники банков, они никогда не уговаривают ставить какие-либо приложения для дистанционного доступа.