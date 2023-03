МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского производителя компьютеров и копировальной техники HP Inc по итогам первого квартала 2022-2023 финансового года, завершившегося 31 января, сократилась в годовом выражении в 2,2 раза — до 487 миллионов долларов, сообщается в отчетности компании. Европейские биржи снижаются после выхода макростатистика

Разводненная чистая прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,49 доллара против 0,99 доллара за аналогичный период прошлого года. Скорректированный показатель составил 0,75 доллара против прогноза в 0,74 доллара. Квартальная выручка компании сократилась на 18,8%, до 13,828 миллиарда долларов при прогнозе в 14,5 миллиарда.

При этом выручка подразделения Personal Systems (сегмент персональных вычислительных систем), на которое приходится более 65% дохода, упала в первом квартале на 24,4% год к году, до 9,215 миллиарда долларов. Показатель бизнеса Printing (средства для печати) сократился на 4,5%, до 4,612 миллиарда долларов.

В текущем квартале компания ожидает разводненную прибыль на акцию в 0,4-0,5 доллара, по итогам всего финансового года — 2,22-2,62 доллара.

После закрытия основных торгов акции компании дорожают на 2,95%.

HP Inc — американская IT-компания, созданная в 2015 году в процессе разделения Hewlett-Packard. В ноябре 2014 года Hewlett-Packard объявила о разделении на две компании для поддержания конкурентоспособности. Инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а персональные вычислительные системы и производство средств для печати — в HP Inc.