Bloomberg: Apple тестирует высокопроизводительный чип для ноутбуков нового поколения
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple проводит тестирование своего высокопроизводительного чипа для ноутбуков M3 Max, который должен питать следующую, самую мощную модель MacBook Pro, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Компания Apple Inc. начала тестирование своего высокопроизводительного процессора для ноутбуков нового поколения, готовясь к выпуску самой мощной модели MacBook Pro в следующем году", — пишет агентство со ссылкой на данные стороннего разработчика приложений для Mac.
Уточняется, что новый чип М3 Max будет включать в себя 12-ядерный процессор (предыдущая модель, M2, была 8-ядерной) и 40 графических ядер, а также 48 гигабайт оперативной памяти. Такой чип должен обеспечить значительный прирост производительности и времени работы аккумулятора. Предположительно, Apple тестирует различные модификации и вариации количества ядер, одной из которых является данная версия, пишет Блумберг.
Упор на чипы нового поколения связан с падением продаж компьютеров и ноутбуков от Apple, добавляет агентство. Согласно данным финансовой отчетности, за прошедшие три квартала 2022-2023 финансового года (завершились 1 июля) продажи Mac снизились на 24%, за третий квартал — на 7,3%.
Согласно данным Блумберга, модели чипа M3 будут варьироваться по доступности и производительности. Базовая модель чипа будет содержать, как и M2, 8-ядерный процессор и 10 графических ядер, M3 Pro — 12-ядерный и 18 графических ядер.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения. Компания также является крупнейшей в мире по капитализации, которая летом текущего года второй раз в истории превысила 3 триллиона долларов, однако ушла ниже этой отметки в начале августа.
https://1prime.ru/digital/20230808/841334003.html