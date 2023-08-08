МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple проводит тестирование своего высокопроизводительного чипа для ноутбуков M3 Max, который должен питать следующую, самую мощную модель MacBook Pro, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Apple отчитался о снижении прибыли

"Компания Apple Inc. начала тестирование своего высокопроизводительного процессора для ноутбуков нового поколения, готовясь к выпуску самой мощной модели MacBook Pro в следующем году", — пишет агентство со ссылкой на данные стороннего разработчика приложений для Mac.

Уточняется, что новый чип М3 Max будет включать в себя 12-ядерный процессор (предыдущая модель, M2, была 8-ядерной) и 40 графических ядер, а также 48 гигабайт оперативной памяти. Такой чип должен обеспечить значительный прирост производительности и времени работы аккумулятора. Предположительно, Apple тестирует различные модификации и вариации количества ядер, одной из которых является данная версия, пишет Блумберг.

Упор на чипы нового поколения связан с падением продаж компьютеров и ноутбуков от Apple, добавляет агентство. Согласно данным финансовой отчетности, за прошедшие три квартала 2022-2023 финансового года (завершились 1 июля) продажи Mac снизились на 24%, за третий квартал — на 7,3%.

Согласно данным Блумберга, модели чипа M3 будут варьироваться по доступности и производительности. Базовая модель чипа будет содержать, как и M2, 8-ядерный процессор и 10 графических ядер, M3 Pro — 12-ядерный и 18 графических ядер.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения. Компания также является крупнейшей в мире по капитализации, которая летом текущего года второй раз в истории превысила 3 триллиона долларов, однако ушла ниже этой отметки в начале августа.