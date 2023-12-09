2023-12-09T00:50:11+03:00
2023-12-09T00:50:11+03:00
2023-12-09T00:50:11+03:00
2023
https://1prime.ru/digital/20231209/842514435.html
СМИ узнало об уходе руководителя отдела дизайна Apple с поста
Диджитал
Новости
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Руководитель отдела дизайна iPhone и Apple Watch компании Apple Тан Тань покинет свой пост в феврале 2024 года по неназванным причинам, передает агентство Блумберг со ссылкой на... ПРАЙМ, 09.12.2023
технологии, новости, диджитал, apple
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Руководитель отдела дизайна iPhone и Apple Watch компании Apple Тан Тань покинет свой пост в феврале 2024 года по неназванным причинам, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Тан Тань, занимающий должность вице-президента по дизайну продуктов, покинет свой пост в феврале", — говорится в сообщении агентства со ссылкой на лиц, знакомых с ситуацией.
По их словам, уход руководителя стал ударом, потому что Тан Тань принимал важные решения относительно дизайна наиболее важных продуктов Apple, в том числе iPhone, Airpods и Apple Watch. Причины его ухода не разглашаются.