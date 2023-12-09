МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Руководитель отдела дизайна iPhone и Apple Watch компании Apple Тан Тань покинет свой пост в феврале 2024 года по неназванным причинам, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. СМИ узнало о планах Apple выпустить новые гаджеты в начале 2024 года

"Тан Тань, занимающий должность вице-президента по дизайну продуктов, покинет свой пост в феврале", — говорится в сообщении агентства со ссылкой на лиц, знакомых с ситуацией.

По их словам, уход руководителя стал ударом, потому что Тан Тань принимал важные решения относительно дизайна наиболее важных продуктов Apple, в том числе iPhone, Airpods и Apple Watch. Причины его ухода не разглашаются.