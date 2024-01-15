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В России впервые за три года выросли продажи планшетов
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Продажи планшетов в России в 2023 году выросли на треть впервые с 2020 года, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование МТС. Рынок планшетов вырос во всех новых категориях,... ПРАЙМ, 15.01.2024
технологии, новости, диджитал, россия, продажи, планшет, исследование
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Продажи планшетов в России в 2023 году выросли на треть впервые с 2020 года, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование МТС.
Рынок планшетов вырос во всех новых категориях, кроме модельного ряда стоимостью выше 80 тысяч рублей. Наибольший рост показали модели планшетов стоимостью до 10 тысяч рублей. В этом сегменте преимущественно представлены планшеты российских брендов.
Самую большую долю рынка по количеству проданных устройств (16%) занимает китайский Huawei. На втором месте с долей 13% — корейский Samsung. Тройку лидеров замыкают российские бренды с долей 12%.
В деньгах с долей 28% лидирует Apple. Далее расположились Samsung и Huawei с показателями 17% и 15% соответственно.
«Самой популярной моделью планшетов по продажам как в штуках, так и в деньгах, стала Apple iPad 64 ГБ (2021 года), на которую пришлось 3,6% продаж от всех планшетов», — отметил ретейлер.