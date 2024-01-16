ВАШИНГТОН, 16 янв — ПРАЙМ. Таможенная служба США постановила, что Apple сможет поставлять на американский рынок свои "умные" часы, произведенные вне пределов Штатов, после "редизайна", предложенного самим производителем, передает телеканал CBS. Назван самый популярный в России подержанный гаджет Apple

Суть "редизайна", призванного вывести наручные часы Apple Watch Series 9 и Ultra 2 из-под подозрений в нарушении сторонних авторских прав, не разглашается. CBS предполагает, что речь может идти, в частности, о внесении изменений в программное обеспечение.

"Таможенно-пограничная служба США вынесла в пятницу определение, что Apple вправе использовать редизайн для обхода запрета на импорт", — сообщил в понедельник телеканал.

Компания с 2020 года включила датчик сердцебиения, а также уровня кислорода в крови (пульсоксиметр) в большинство новых моделей Apple Watch. В 2021 году медицинская технологическая компания Masimo подала жалобу в Комиссию по международной торговле США (ITC) о том, что Apple нарушила ее патенты, связанные с измерением уровня кислорода в крови. В октябре этого года комиссия постановила, что Apple нарушила патент, и ввела запрет на ввоз произведенных за границей Apple Watch с пульсоксиметром.

В результате Apple пришлось приостановить продажи ряда моделей "умных" часов, нарушающих патент.

Однако в среду апелляционный суд в Вашингтоне приостановил действие решения ITC на то время, пока Apple пытается оспорить его.