CBS: таможня разрешила Apple завозить в США свои "умные" часы после "редизайна"
ВАШИНГТОН, 16 янв — ПРАЙМ. Таможенная служба США постановила, что Apple сможет поставлять на американский рынок свои "умные" часы, произведенные вне пределов Штатов, после "редизайна", предложенного самим производителем, передает телеканал CBS.
Суть "редизайна", призванного вывести наручные часы Apple Watch Series 9 и Ultra 2 из-под подозрений в нарушении сторонних авторских прав, не разглашается. CBS предполагает, что речь может идти, в частности, о внесении изменений в программное обеспечение.
"Таможенно-пограничная служба США вынесла в пятницу определение, что Apple вправе использовать редизайн для обхода запрета на импорт", — сообщил в понедельник телеканал.
Компания с 2020 года включила датчик сердцебиения, а также уровня кислорода в крови (пульсоксиметр) в большинство новых моделей Apple Watch. В 2021 году медицинская технологическая компания Masimo подала жалобу в Комиссию по международной торговле США (ITC) о том, что Apple нарушила ее патенты, связанные с измерением уровня кислорода в крови. В октябре этого года комиссия постановила, что Apple нарушила патент, и ввела запрет на ввоз произведенных за границей Apple Watch с пульсоксиметром.
В результате Apple пришлось приостановить продажи ряда моделей "умных" часов, нарушающих патент.
Однако в среду апелляционный суд в Вашингтоне приостановил действие решения ITC на то время, пока Apple пытается оспорить его.
https://1prime.ru/digital/20240116/842804133.html