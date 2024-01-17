МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Американская компания Apple обошла южнокорейскую Samsung и заняла первое место в списке крупнейших производителей смартфонов по итогам прошедшего года, следует из предварительных данных International Data Corporation (IDC). Apple не сможет продавать смарт-часы без вмешательства Байдена

Согласно подсчетам IDC, за 2023 год Apple поставила 234,6 миллиона смартфонов, что на 3,7% больше, чем годом ранее. Доля компании на рынке составила 20,1%. В четвертом квартале поставки Apple насчитывали 80,5 миллиона единиц, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Объем поставок смартфонов Samsung по итогам прошлого года сократился на 13,6%, до 226,6 миллиона единиц, а доля производителя на рынке составила 19,4%. В последний раз южнокорейская компания не занимала первое место в данном списке в 2010 году, отмечает IDC.

Третью позицию в списке крупнейших производителей смартфонов заняла китайская Xiaomi — ее поставки в 2023 году уменьшились на 4,7%, до 145,9 миллиона. При этом в четвертом квартале прошлого года показатель вырос на 22,7% в годовом выражении и достиг 40,7 миллиона.

По итогам года четвертое и пятое места также заняли китайские компании — OPPO и Transsion, объем поставок которых составил 103,1 миллиона и 94,9 миллиона соответственно.

Общий объем поставок смартфонов в мире, как указывает IDC, по итогам прошлого года снизился на 3,2%, до 1,17 миллиарда единиц. За четвертый квартал показатель вырос на 8,5%, до 326,1 миллиона.