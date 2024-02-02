МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Apple за первый квартал 2023-2024 финансового года, завершившегося 31 декабря, увеличилась на 13,1% в годовом выражении и достигла 33,916 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 2,18 доллара против 1,88 доллара годом ранее. Показатель оказался выше прогнозов в 2,1 доллара за акцию. Выручка компании за отчетный период поднялась на 2,1%, до 119,575 миллиарда долларов, аналитики ожидали показатель на уровне 118,06 миллиарда.

За первый квартал продажи iPhone выросли на 5,9% и составили 69,702 миллиарда долларов. Выручка от продаж Mac незначительно увеличилась — до 7,78 миллиарда долларов. А продажи iPad за отчетный период сократились на 25%, до 7,767 миллиарда долларов.

Акции Apple после закрытия основных торгов дешевеют на 1,5%.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.