Эксперты сомневаются в способности "Нафтогаза" выплатить "Газпрому" $2 млрд долга

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Эксперты группы корпоративных рейтингов АКРА и международного рейтингового агентства Fitch сомневаются в способности "Нафтогаза Украины" выплатить "Газпрому" GAZP 2 миллиарда долларов долга.

Ранее в пятницу "Газпром" и "Нафтогаз" сообщили, что Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение по спору о поставках газа из РФ на Украину, который длился с 2014 года. В частности, по информации "Газпрома", суд обязал украинскую компанию уплатить долг за газ размере 2,019 миллиарда долларов; при этом за каждый день просрочки, начиная с 22 декабря, будет начисляться пеня в размере 0,03%.

"Хотя (общее - ред.) решение суда позитивно для украинской стороны, способность "Нафтогаза" выплатить по решению суда задолженность за ранее поставленный газ в размере более 2 миллиардов долларов далеко не очевидна", - сказал РИА Новости заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

Схожее мнение по данному вопросу имеет директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко. Он отмечает, что данная сумма соответствует годовой плате за транзит российского газа через территорию Украины.

"У "Нафтогаза" нет таких денег, возможно, их придется занимать у международных кредиторов под гарантии государства либо отказать от получения платы за транзит в течение года. В любом случае, правительству, видимо, все же придется проиндексировать тарифы на газ для населения - иначе компании будет сложно оставаться на плаву", - сказал Маринченко РИА Новости.