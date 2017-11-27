"Газпром": Иск к "Нафтогазу" в основном удовлетворен судом Стокгольма

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Иск "Газпрома" GAZP к "Нафтогазу" в основных положениях удовлетворен судом Стокгольма, сообщил заместитель правления российской компании Александр Медведев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы считаем, что иск "Газпрома" в основных положениях полностью удовлетворен, а то, как это представляет украинская сторона, называется: плюй в глаза - все божья роса", - сказал он. "Газпром" утверждает о своей победе в арбитраже Стокгольма, "Нафтогаз" уверен в своей

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ на Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года. В минувшую пятницу суд вынес окончательное решение по спору о поставках газа.

Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиарда кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.

Полное удовлетворение судом требований "Газпрома" к "Нафтогазу" по контрактному условию "бери или плати" привело бы к банкротству не только "Нафтогаза", но и Украины, заявил Медведев. "Если бы правило take or pay было применено в полной мере, то оно бы привело к банкротству не только к компании "Нафтогаз", но и всей украинской экономики", - сказал он.

При этом, Медведев отметил, "Газпром" пока не получил от "Нафтогаза Украины" выплаты за поставленный газ, взысканные арбитражным судом Стокгольма, уже накопилось 1,8 миллиона долларов штрафа за просрочку платежа.

Стокгольмский арбитраж в пятницу вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Как сообщал "Газпром", закупать его газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.

Стоит отметить, что руководство "Газпрома" усомнилось после заявлений о победе Украины президента этой страны Петра Порошенко, что украинского лидера правильно информировали о решении суда в Стокгольме по спору "Нафтогаза" и "Газпрома", сообщил Медведев.

"В отличие от громогласных заявлений украинской стороны: ... президент Порошенко объявил о полной и безоговорочной победе, что по крайней мере странно и позволяет задуматься, правильно ли его информировали об итогах этого арбитража, потому что прежде всего основные положения контракта признаны действительными", - сказал Медведев.