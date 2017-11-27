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"Газпром" отчитался о строительстве газопроводов


Газ / Компании
  • # магистральный трубопровод

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP уложил более 650 километров газопровода "Турецкий поток" по двум ниткам, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер в ходе предновогоднего селекторного совещания.

"Этот год стал для нас очень важным и в рамках проекта "Турецкий поток". Мы с вами начали строительство двух ниток морского участка газопровода у российского побережья, а в настоящее время ведем работу уже в исключительной экономической зоне Турции. К сегодняшнему дню построено более 650 километров газопровода, и это в двухниточном исполнении уже превышает 35% от общей протяженности морского участка "Турецкого потока", - сказал Миллер.

"Газпром" 7 мая приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год).

Миллер также рассказал, что, "Газпром" до конца 2017 года построит 1380 километров газопровода "Сила Сибири". "На востоке мы активно обустраиваем Чаяндинское месторождение. Строим линейную часть газопровода "Сила Сибири" - до конца года будет построено 1380 километров. Это уже 2/3 протяженности газопровода. И, абсолютно точно, в срок - 20 декабря 2019 года - мы начнем поставки газа в Китай", - сообщил Миллер в ходе предновогоднего селекторного совещания компании.

В начале ноября глава "Газпрома" сообщал, что по итогам 2017 года компания построит около 1340 километров газопровода "Сила Сибири".

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки газа должны начаться 20 декабря 2019 года.

Европейские партнеры "Газпрома" по "Северному потоку-2" - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - несколько дней назад выполнили свои обязательства по финансированию проекта в 2017 году, сообщил Алексей Миллер.

"В строгом соответствии с графиком идет подготовка к началу строительства газопровода "Северный поток-2". Здесь мы работаем с европейскими компаниями. На сегодняшний день со стороны европейских компаний абсолютно четко идет финансирование этого проекта. В частности, несколько дней назад они выполнили свои обязательства по финансированию в 2017 году", - сказал Миллер в ходе предновогоднего селекторного совещания.

Компания Nord Stream 2 AG выступает оператором проекта "Северный поток-2", общая стоимость которого 9,5 миллиарда евро. Ее единственным акционером является "Газпром". Европейские партнеры - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" предоставит другую половину средств - 4,75 миллиарда евро.

В июне заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев говорил, что Nord Stream 2 получила средства от всех европейских компаний, которые должны были быть предоставлены в 2017 году - 1,425 миллиарда евро. Однако в конце августа в отчете "Газпрома" по МСФО за второй квартал говорилось, что Nord Stream 2 AG в июле привлекла заем от Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - только на 324 миллиона евро.

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Строительство газопровода "Сила Сибири"

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Строительство "Северного потока-2"

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Газопровод "Турецкий поток"

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