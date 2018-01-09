ФАС РФ дала согласие на приобретение структурой СГК 100% акций "Сибэко"

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила ходатайство АО "Кузбассэнерго" KZBE(структура "Сибирской генерирующей компании") о приобретении 100% акций энергокомпании "Сибэко", говорится в решении ФАС.

Как отмечает ведомство, согласие антимонопольной службы действует только в совокупности с предписанием ФАС, выданным "Кузбассэнерго" 29 декабря.

Обе компании - "Кузбассэнерго" и "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") работают на территории второй ценовой зоны (Сибирь). В случае совершения сделки возникают риски ограничения конкуренции на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

С целью недопущения роста цен на электроэнергию ФАС выдала "Кузбассэнерго" ряд предписаний, в числе которых обязанность компании ежемесячно предоставлять антимонопольной службе информацию о максимальных ценовых заявках в отношении электростанций, входящих в состав компании.

"Сибирская генерирующая компания" занимается производством, транспортировкой и сбытом тепловой и электрической энергии. Компания работает в Хакасии, Туве, Кемеровской области, Красноярском и Алтайском крае и обеспечивает теплом свыше 3 миллионов потребителей. Главным акционером СГК через Siberian Energy Investments Ltd является основной владелец СУЭК Андрей Мельниченко. Sibenergy владеет контрольными пакетами ОАО "Кузбассэнерго" и ОАО "Енисейская ТГК" TGKA. Для управления этими активами в 2009 году и была создана СГК.