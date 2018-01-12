Оман претендует на расширение своего шельфа с 200 до 300 миль от берега

АБУ-ДАБИ, 12 янв - ПРАЙМ. МИД Омана подал в ООН заявку на расширение еще на 100 морских миль своей исключительной экономической зоны, которая сейчас составляет 200 миль от берега, сообщил оманский министр нефти и газа Мухаммед ар-Румхи, который принимает участие в глобальном энергетическом саммите Атлантического совета.

"У стран есть право расширить исключительную экономическую зону свыше отведенной конвенцией ООН по морскому праву нормы в 200 морских миль в случае отсутствия возражения со стороны соседей. Оман в Аравийском море отделяет от Индии большое расстояние, поэтому после геологических исследований министерство иностранных дел начало переговоры с ООН по этому вопросу", - сказал ар-Румхи РИА Новости.

При этом он затруднился сказать, каков возможный прирост углеводородов за счет этого расширения шельфа.

В настоящее время Оман добывает 965-970 тысяч баррелей нефти в сутки.