Наблюдательный совет украинского "Нафтогаза" возглавила британка Клэр Споттисвуд

КИЕВ, 12 янв - ПРАЙМ. Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" возглавила британка Клэр Споттисвуд, заседание совета запланировано на конец января, сообщила в пятницу пресс-служба компании.

"На первом заседании нового состава наблюдательного совета "Нафтогаза" председателем наблюдательного совета была избрана Клэр Споттисвуд. Должность заместителя председателя наблюдательного совета продолжает занимать Владимир Демчишин, который выполняет эти полномочия с 18 апреля 2017 года", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

По данным компании, в заседании принимали участие все члены наблюдательного совета: Споттисвуд, Бруно Лескуа (Франция), Амос Хохштайн (США), Стивен Хейсом (Канада), Владимир Кудрицкий, Сергей Попик и Демчишин (Украина). Следующее заседание наблюдательного совета запланировано на конец января, во время него будут рассмотрены вопросы назначения председателей и формирования четырех комитетов наблюдательного совета.

В ноябре правительство Украины утвердило новый состав набсовета "Нафтогаза", в который вошли граждане Великобритании, США, Канады и Франции. По словам премьера Украины Владимира Гройсмана, отбор новых членов осуществлялся совместно с международными партнерами. Членами нового совета стали Споттисвуд, Лескуа (руководитель крупнейших энергетических компаний Франции), Хохштайн (бывший дипломат США), Хейсом, Попик (советник премьера Украины).

По данным компании, Споттисвуд имеет большой опыт работы в газовом секторе, возглавляла регуляторный орган Великобритании по вопросам газоснабжения (Ofgas) на протяжении 1993-1998 годов, когда происходили разделение компании British Gas и либерализация рынка газа в Великобритании, на протяжении последних 20 лет приобрела существенный опыт на должности независимого директора в публичных и непубличных компаниях. Кроме того, работала экономистом в королевском казначействе, министерстве экономики и финансов Великобритании, которое отвечает за формирование и осуществление финансово-экономической политики правительства, а также преподавала в Лондонской школе бизнеса.