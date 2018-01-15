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МИД РФ: Вторая нитка "Турецкого потока" будет строиться только при твердых гарантиях ЕК


Газ / Компании

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Вторая нитка газопровода "Турецкий поток" будет строиться только при получении твёрдых гарантий от Еврокомиссии, Россия готова к обсуждению маршрутов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Турецкий поток", который может быть продлён в Европу, пока только первая нитка, непосредственно для потребителей в Турции строится. А вторая будет строиться, только если мы получим железобетонные гарантии Еврокомиссии, что они не выкинут такой же номер, как это произошло с "Южным потоком" в отношении Болгарии, которая сейчас снова готова рассмотреть принять к себе вторую нитку "Турецкого потока ", - сказал Лавров на ежегодной большой пресс-конференции.

"Мы будем готовы на любой вариант, но вариант, который будет 100% гарантирован Еврокомиссией, как такой, который не будет сорван", - добавил министр.

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Газопровод "Турецкий поток"

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