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Electricite De France анонсировала план поставки электроэнергии для зарядки электромобилей


Компании

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Electricite de France SA в понедельник сообщила, что приступает к реализации плана по поставке электроэнергии из возобновляемых источников, который нацелен на владельцев электромобилей или гибридных машин.

Как пояснила компания, клиенты Vert Electrique Auto в течение трех лет смогут заряжать свои машины дома по фиксированной цене, используя сеть возобновляемых источников энергии. Sodetrel, подразделение EDF, также будет предлагать передвижной сервис зарядки, сообщает Dow Jones.

По словам EDF, план разработан с прицелом на клиентов, которые хотят сыграть активную роль в процессе перехода к энергетической безопасности.

Автопроизводитель Renault SA поддерживает этот план, добавила компания.

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