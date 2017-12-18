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Строительство приемного терминала газопровода "Турецкий поток" началось в Турции


Газ / Компании

АНКАРА, 17 янв - ПРАЙМ. Строительство приемного терминала газопровода "Турецкий поток" началось в районе населенного пункта Кыйыкёй на черноморском побережье европейского части Турции, говорится в полученном РИА Новости заявлении компании South Stream Transport.

South Stream Transport является дочерней компанией "Газпрома" GAZP, которая обеспечивает реализацию проекта морского газопровода, проходящего по дну Черного моря.

"В рамках реализации проекта "Турецкий поток" 17 января началось строительство приемного газового терминала на территории Турции в районе населенного пункта Кыйыкёй", - говорится в заявлении компании.

"Газпром" 7 мая 2017 года приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год).

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Газопровод "Турецкий поток"

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