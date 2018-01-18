Добыча газа в Китае в 2017 г выросла на 8,5%

ПЕКИН, 18 янв - ПРАЙМ. Объем добычи газа в Китае в 2017 год вырос на 8,5% по сравнению с показателями 2016 года, до 147,4 миллиарда кубометров, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического бюро Китая.

В декабре рост добычи природного газа в Китае по сравнению с тем же периодом 2016 года составил 2,9%.

Рост добычи газа в первую очередь связан с реализацией программы по сокращению добычи и использования в качестве топлива угля, соответственно в стране резко возросло потребление природного газа.