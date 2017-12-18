ExxonMobil проведет разведку на глубоководном шельфе Ганы

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil заключил с Ганой соглашение о проведении разведочных работ на глубоководном нефтяном месторождении Deepwater Cape Three Point, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителей власти Ганы.

"ExxonMobil в четверг заключил соглашение с Ганой на разведку нефти на месторождении Deepwater Cape Three Point (DWCTP)", - заявили чиновники.

Отмечается, что открытого тендера на разработку не проводилось, ExxonMobil и Гана вели прямые переговоры. Это объясняется особенностями самого месторождения, глубина которого колеблется от двух до четырех тысяч метров. Ожидается, что Exxon начнет разведку в этом году.

Предполагается, что ExxonMobil, оператор проекта, будет владеть 80-процентной долей, а Государственной нефтяной компании Ганы (Ghana National Petroleum Corporation) будет принадлежать 15%. Как сообщил агентству министр энергетики страны Боаки Агиарко (Boakye Agyarko), Exxon еще не выбрала местного партнера, которому достанутся оставшиеся 5%, как этого требует законодательство страны. Он также добавил, что соглашение должно быть одобрено парламентом Ганы.

ExxonMobil, штаб-квартира которой находится в штате Техас, является крупнейшей частной нефтяной компанией в мире и одной из крупнейших по размеру капитализации. В России компания участвует в проекте "Сахалин-1" (по 30% у ExxonMobil и японской Sodeco, по 20% - у "Роснефти" ROSN и индийской ONGC) по разработке нефтегазовых месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на шельфе Сахалина.