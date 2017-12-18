FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

ExxonMobil проведет разведку на глубоководном шельфе Ганы


Компании

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil заключил с Ганой соглашение о проведении разведочных работ на глубоководном нефтяном месторождении Deepwater Cape Three Point, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителей власти Ганы.

"ExxonMobil в четверг заключил соглашение с Ганой на разведку нефти на месторождении Deepwater Cape Three Point (DWCTP)", - заявили чиновники.

Отмечается, что открытого тендера на разработку не проводилось, ExxonMobil и Гана вели прямые переговоры. Это объясняется особенностями самого месторождения, глубина которого колеблется от двух до четырех тысяч метров. Ожидается, что Exxon начнет разведку в этом году.

Предполагается, что ExxonMobil, оператор проекта, будет владеть 80-процентной долей, а Государственной нефтяной компании Ганы (Ghana National Petroleum Corporation) будет принадлежать 15%. Как сообщил агентству министр энергетики страны Боаки Агиарко (Boakye Agyarko), Exxon еще не выбрала местного партнера, которому достанутся оставшиеся 5%, как этого требует законодательство страны. Он также добавил, что соглашение должно быть одобрено парламентом Ганы.

ExxonMobil, штаб-квартира которой находится в штате Техас, является крупнейшей частной нефтяной компанией в мире и одной из крупнейших по размеру капитализации. В России компания участвует в проекте "Сахалин-1" (по 30% у ExxonMobil и японской Sodeco, по 20% - у "Роснефти" ROSN и индийской ONGC) по разработке нефтегазовых месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на шельфе Сахалина.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ