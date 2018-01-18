Минэкономики: Германия не представляла в ЕК свою оценку поправок к Газовой директиве

БЕРЛИН, 18 янв - ПРАЙМ. Германия не представляла в ЕК свою оценку поправок к Газовой директиве, обсуждения идут в рамках рабочей группы Совета Европы, сообщили РИА Новости в четверг в министерстве экономики и энергетики ФРГ.

Газета "Ведомости" со ссылкой на копию переданного в ЕК юридического заключения Германии написала в четверг, что Германия не видит необходимости в поправках Еврокомиссии к газовой директиве, которые затрагивают будущую работу создаваемого газопровода "Северный поток-2".

ЕК в начале ноября предложила внести поправки к газовой директиве ЕС. Их цель — сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства ЕС применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов, а следовательно, и на проект "Северный поток-2".

"Мы не комментируем конкретное содержание дискуссий на сессиях рабочей группы Совета; на этом уровне идет предметный обмен (еще не политические решения). Представленные вами заявления необоснованны: Германия не представила в Брюсселе свою оценку по поводу Директивы о газовых рынках или Nord Stream 2", - заявили в Минэкономики ФРГ.