Австрия считает достаточными основания для иска на решение ЕК по венгерской АЭС

ВЕНА, 22 янв - ПРАЙМ. Австрия намерена подать иск на решение Еврокомиссии по расширению венгерской атомной электростанции "Пакш", поскольку считает, для него есть достаточные основания, заявила в понедельник министр по вопросам устойчивого развития и туризма Австрии Элизабет Кестингер, слова которой приводит агентство APA.

О намерении Австрии подать иск в Европейский суд в отношении решения о достройке АЭС "Пакш" сообщалось в октябре 2017 года. По мнению бывшего тогда канцлером Австрии Кристиана Керна, расширение АЭС недопустимо не только по соображениям безопасности, но и не имеет смысла с экономической точки зрения.

"Мы тщательно изучили этот иск в прошлые недели и пришли к мнению, что для него есть достаточные основания", - цитирует Кестингер австрийское агентство.

Министр назвала абсолютный неверным сигналом тот факт, что "субсидии на строительство атомных электростанций не вызывают сомнений в ЕК".

Австрия намерена подать иск о признании недействительным решения ЕК по венгерской АЭС. Согласно данным австрийского министерства по вопросам устойчивого развития и туризма, в жалобе поднимут вопрос о том, насколько содействие проекту отвечает общим интересам.

Австрия несколько десятилетий является безъядерной страной и критически относится к возведению новых АЭС в Евросоюзе. Кроме того, в июле 2015 года власти республики подали жалобу в суд ЕС против строительства АЭС Хинкли-Пойнт в Великобритании.

Единственная венгерская АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в 5 километрах от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. АЭС производит более 50% электроэнергии в Венгрии.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве пятого и шестого блоков АЭС с реакторными установками по российской технологии ВВЭР-1200. Эти установки поколения "3+" соответствуют самым современным, так называемым постфукусимским стандартам надежности и безопасности. Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" кредит до 10 миллиардов евро.

Весной 2017 года после одобрения проекта Еврокомиссией венгерский регулирующий орган выдал разрешение на площадку АЭС "Пакш-2".