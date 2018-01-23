"Сибур" отмечает некоторые ограничения поставок сырья в связи со сделкой ОПЕК+

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. "Сибур" фиксирует некоторые ограничения поставок сырья от российских производителей в связи с их исполнением сделки ОПЕК+ о снижении нефтедобычи, сообщил глава компании Дмитрий Конов в интервью телеканалу CNBC.

"Мы видим некоторое снижение добычи нефти в России в последние полгода в соответствии со сделкой (ОПЕК+ - ред.). "Сибур" – это компания, деятельность которой в основном связана с поставками всех крупнейших российских нефтегазовых производителей. Мы видим снижение добычи на ряде месторождений. Это реальность, это случилось, и мы со своей стороны имеем некоторые ограничения поставок (сырья в связи со сделкой ОПЕК+ - ред.)", - сказал Конов.

"Сибур" является крупнейшей в России интегрированной газоперерабатывающей и нефтехимической компанией. Компания принимает и перерабатывает различные виды углеводородного сырья, в частности, попутный нефтяной газ (ПНГ).