Минэнерго РФ считает возможным госучастие в реализации проекта СПГ-терминала на Камчатке

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Минэнерго РФ считает возможным госучастие в реализации проекта строительства терминала по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке, сообщил журналистам замминистра энергетики Кирилл Молодцов.

"Пока обращений не было в данном смысле, но я думаю, они рассматривают", - ответил Молодцов на вопрос, обсуждается ли участие государства в проекте.

"Портовые сооружения, в принципе, это функционал государства. Все, что касается причальной стенки и акватории - это государство", - пояснил Молодцов, отметив, что на компанию в таком случае ложатся инвестиции, связанные с созданием емкостей хранения.

Он уточнил, что это его видение возможного взаимодействия "в рамках существующей законодательной базы". Молодцов добавил, что пока не слышал об обращениях "Новатэка" NVTK по поддержке проекта.

В октябре 2017 года "Новатэк" и правительство Камчатского края подписали соглашение о сотрудничестве по созданию на территории края морского терминала по перегрузке СПГ, мощность которого "Новатэк" ранее оценивал в размере до 20 миллионов тонн СПГ в год. Капитальные затраты на строительство терминала могут составить 60 миллиардов рублей.

"Новатэк" планирует завершить стадию FEED (подготовки проектной документации) для проекта СПГ-терминала на Камчатке в 2018 году.