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"Лукойл" пересмотрит инвестпрограмму, если соглашение ОПЕК+ будет продлено


Компании

ДАВОС, 24 янв - ПРАЙМ. "Лукойл" LKOH пересмотрит свою инвестиционную программу, если соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ будет продлено еще на год, то есть, на 2019 год, сообщил глава нефтяной компании Вагит Алекперов.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ решили продлить соглашение до конца 2018 года.

"Если это будет продлено еще на год, то нам надо пересматривать свои инвестиционные программы, потому что готовить потенциал, который не вовлекается в экономические процессы - это неразумно", - сказал Алекперов, выступая на сессии в рамках экономического форума в Давосе.

"Поэтому я надеюсь, что в середине этого года мы найдем паллиатив, который позволит нам четко понимать наши перспективы и сбалансировать нашу инвестиционную программу с теми задачами, которые будут ставить перед нами наши министерства", - добавил глава "Лукойла".

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Давос-2018

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