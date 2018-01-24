Новак и Шефчович в Давосе обсудили транзит газа по Украине, "Северный поток-2"

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Александр Новак встретился с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, стороны обсудили ряд важных вопросов, говорится в сообщении российского Минэнерго.

"В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия, транзит российского газа через Украину, реализация проектов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", десинхронизация энергокольца БРЭЛЛ, а также перспективы газа на мировом рынке", - говорится в сообщении.