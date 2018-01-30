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PGNiG подписала с датской Energinet договор на транспортировку газа по Baltic Pipe


Газ / Компании

ВАРШАВА, 30 янв - ПРАЙМ. Польская нефтегазовая компания PGNiG подписала с газотранспортным оператором Дании Energinet договор на транспортировку газа по газопроводу Baltic Pipe, говорится в сообщении PGNiG.

"Заключение договоров транспортировки газа с операторами Gaz-System и Energinet на общую сумму 8,1 миллиарда злотых (около 2,3 миллиарда долларов по текущему курсу) - это последний этап Open Season 2017 (процедура подачи предложений на транспортировку газа - ред.)", - говорится в сообщении.

Неделю назад PGNiG подписала соглашение о транспортировке газа по газопроводу Baltic Pipe с польским оператором газопроводов Gaz-System.

В июне главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. В соответствии с меморандумом, проект должен быть реализован в 2022 году. Его стоимость составит около 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польский Gaz-System.

Gaz-System неоднократно заявлял, что собирается импортировать по этому газопроводу большое количество газа, что связано с окончанием в 2022 году контракта на импорт сырья из России. Вице-президент компании PGNiG Мачей Возняк также заявлял, что по газопроводу компания должна получать чуть более 8 миллиардов кубометров газа в год.

Данный объем компания хотела бы поставлять из Норвегии в Польшу, что довольно много, учитывая, что пропускная способность нового газопровода планируется на уровне 10 миллиардов кубометров в год. Компания хочет импортировать как сырье из собственных месторождений, так и покупать у других компаний, добывающих норвежский газ.

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