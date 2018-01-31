Nord Stream 2 получила разрешение на строительство в территориальных водах Германии

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Компания-оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство в территориальных водах Германии морской части газопровода "Северный поток-2", говорится в сообщении на сайте компании.

"Сегодня компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию морской части газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда. Горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с законом об энергетической промышленности", - говорится в сообщении.

"Данное разрешение - важный этап в комплексном процессе получения разрешений этого проекта", - приводятся в сообщении слова менеджера по получению разрешений в Германии Nord Stream 2 AG Йенса Ланге.

В ноябре 2017 года Горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на работы в районе континентального шельфа Германии (аналог исключительной экономической зоны).

Процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода - России, Финляндии, Швеции и Дании, идут по графику. Nord Stream 2 выполнила все требования и ожидает получить разрешения в срок до начала строительства в 2018 году, заключается в материале.