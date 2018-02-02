ФАС не видит предпосылок для роста цен на бензин

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит предпосылок для роста цен на топливо в России, говорится в сообщении ФАС.

"Какие-либо предпосылки для роста цен на моторные топлива отсутствуют", - цитирует пресс-служба заместителя главы ФАС Анатолия Голомолзина.

ФАС России предпринимает все необходимые меры по недопущению негативного развития ситуации на рынке нефтепродуктов, говорится в сообщении.

В четверг президент РФ Владимир Путин сообщил, что считает, что в нынешней ситуации есть возможность для снижения цен на бензин. Он планирует обсудить этот вопрос с главой ФАС Игорем Артемьевым.

По данным Росстата, цены производителей РФ на автомобильный бензин в 2017 году увеличились на 14,4% по сравнению с 2016 годом. Инфляция в РФ по итогам 2017 года составила 2,5%, таким образом, цены производителей на бензин росли почти в шесть раз быстрее инфляции. При этом в 2016 году по сравнению с предыдущим годом увеличение цен производителей составило 5,6% при инфляции в 5,4%.

Цены производителей на дизельное топливо в 2017 году выросли на 16,2% против 0,2% в 2016 году.