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Зампред правления "Газпрома": Компания не боится роста поставок американского СПГ в Европу


Газ / Компании

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP не боится роста поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Нас пугали американским СПГ уже несколько лет. Как говорится, нас пугают, а нам не страшно", - сказал Медведев в ходе дня инвестора "Газпрома" в Нью-Йорке.

"Мы же цен не назначаем, скидок не предоставляем. Мы работаем по формулам", - отметил он.

"Мы уверены, что мы как продавали по конкурентным ценам, так и сможем продавать дальше, при этом иметь достаточную доходность по нашим операциям", - добавил Медведев.

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