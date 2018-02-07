Shell в 2017 г увеличила объем продаж топлива на АЗС в РФ на 8%

ТОРЖОК, 7 фев - ПРАЙМ. Shell в 2017 году увеличила объем продаж топлива (в литрах - ред.) на российских АЗС на 8%, сообщил журналистам директор по развитию и оперативному управлению сети АЗС Shell в России Виталий Маслов.

"Мы в прошлом году приросли на 8% по объему продаж. В январе к прошлому январю мы приросли на 12%", - сказал он.

Маслов добавил, что в 2018 году надеется на сохранение такой динамики роста. "Я хотел бы эту динамику сохранить. Давайте обозначим ее от 8% до 12%", - уточнил он.

По словам Маслова, на данный момент в России действуют 256 АЗС Shell.

Shell принадлежит крупнейшая в мире розничная сеть, работающая под единым брендом и насчитывающая более 43 тысяч АЗС более чем в 80 странах.