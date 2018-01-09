"Нафтогаз Украины" планирует в марте возобновить закупку газа у "Газпрома"

КИЕВ, 7 фев - ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украины" планирует начать закупки газа у российского "Газпрома" GAZP уже в марте текущего года, сообщил глава правления украинской компании Андрей Коболев.

Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года. "Нафтогаз" отказался предоставить Минэнерго Украины копию решения Стокгольмского арбитража

"Мы провели несколько раундов переговоров. У нас есть документ, который, по нашим оценкам, близок к тому, который будет подписан. Мы надеемся на протяжении этого месяца имплементировать решение (Стокгольмского арбитража - ред.) в части контракта купли-продажи. Мы надеемся, что это нам даст возможность уже в марте этого года начать покупки газа у "Газпрома", - цитирует Коболева агентство УНИАН.

Коболев в середине января говорил, что госкомпания намерена возобновить закупки у "Газпрома" в первом квартале 2018 года. Однако 19 января глава Минэнерго страны Игорь Насалик сообщил, что кабмин Украины, утверждая финплан "Нафтогаза" на 2018 год, не рассматривал возможность закупки российского газа, а руководитель "Нафтогаза" не синхронизировал свое заявление с министерством.

"Нафтогаз Украины" планирует закончить отопительный сезон с запасами газа на уровне 8-9 миллиардов кубометров, сообщил Коболев. "Если погода будет такая, как мы ожидаем, то мы выйдем в промежутке между 8 и 9 миллиардами кубов газа в ПХГ", - цитирует Коболева пресс-служба компании в Twitter. По его словам, на данный момент "Нафтогаз" не закупает газ, поставками газа на Украину занимаются исключительно частные компании.

"У нас есть достаточные запасы, которые мы покупали еще летом по хорошей цене", - добавил Коболев.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Такая же картина наблюдалась и в 2017 году. Однако Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" GAZP и "Нафтогаза", обязав Киев начиная с 2018 года закупать не менее 4 миллиардов кубометров российского газа в год.

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко осенью говорил, что газа в ПХГ Украины более чем достаточно для прохождения отопительного сезона. Кроме того, он отмечал, что "Нафтогаз" ожидает сокращения потребления газа на Украине в текущем зимнем сезоне примерно на 5% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Тогда, по данным "Укртрансгаза", из ПХГ было отобрано 6,7 миллиарда кубометров газа из ПХГ, что на 21% меньше показателя годом ранее.