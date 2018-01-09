Минэнерго РФ предлагает развивать торги газом на бирже с ориентиром на 4-5 продавцов

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Министерство энергетики России при развитии биржевого рынка газа предлагает ориентироваться на участие четырех-пяти производителей, которые могут быть аффилированы между собой, сообщил журналистам замглавы энергетического ведомства Кирилл Молодцов.

Кроме того, Минэнерго считает оптимальным общий объем продаж газа на бирже в 2018-2019 годах на уровне 6-8% от внутреннего рынка газа.

"Наша цель - достичь компромисса, с понятным количеством участников, с понятным объемом реализации. Мои цифры - это 6-8% от внутреннего рынка газа в 2018-2019 годах и, соответственно, четыре-пять участников с учетом того, что они могут быть аффилированы между собой. Это позиция Минэнерго", - сказал Молодцов.

"(Замглавы ФАС Анатолий - ред.) Голомолзин просит 10%. Ну давайте 20%, давайте 50%, это все равно не биржа. Все равно у нас только один оператор, который может продать газ, это "Газпром" GAZP... Сейчас эта цифра условно, если считать по максимуму - это 6,8% от внутреннего рынка. Если считать, что мы в прошлом году продали 20,2 миллиарда кубов на бирже. Эти 6,8% на 90% состоят из объема "Газпрома". Поэтому возникает вопрос: если мы поднимем, допустим, до 8%, но сделаем не за счет независимых, а только за счет "Газпрома", то вот и будет у нас 90% "Газпрома", 10% независимых, но зато это будет типа 8% от рынка", - добавил Молодцов.

"Получается, что мы даем преференцию основному поставщику продавать объем по нерегулируемой цене. Если же мы хотим биржу и хотим рынок, нам нужно сделать так, чтобы на рынке участвовало несколько участников", - подчеркнул он.

Сейчас основным продавцом газа на СПбМТСБ является "Газпром". При этом компания не имеет права продавать на бирже более 17,5 миллиарда кубометров в год. В то же время независимые производители в 2017 году сокращали продажи газа на бирже. СПбМТСБ, а затем ФАС уже просили правительство поднять лимит для "Газпрома". Вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов в январе говорил, что правительство РФ собирается обсудить увеличение квоты "Газпрома" по торговле газом на бирже. Разрешенный объем продаж может быть увеличен до 25-35 миллиардов кубометров.