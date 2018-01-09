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"Газпром" с 2021 г снизит вложения в электроэнергетику до уровня амортизационных выплат


Газ / Компании / Энергосети

МОСКВА, 8 фев ПРАЙМ. "Газпром" GAZP планирует после 2020 года снизить инвестиции в электроэнергетический бизнес до уровня амортизационных отчислений. сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов.

"В электроэнергетическом бизнесе для повышения надежности энергоснабжения производственных активов группы "Газпром" реализуются проекты строительства Амурской ТЭЦ, электростанций для энергоснабжения Амурского ГПЗ, а также ТЭС "Панчево" для обеспечения электроэнергией и теплом НПЗ группы "Газпром" в Сербии. Также ведется строительство Грозненской ТЭЦ мощностью 360 МВт. Ввод этих объектов в эксплуатацию планируется до 2020 года. После этого инвестиции в электроэнергетике планируются на уровне амортизационных отчислений", - сказал Круглов в ходе Дня инвестора.

Ранее "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) прогнозировал объем инвестпрограммы в 2017 году на уровне 55 миллиардов рублей без учета финансирования строительства Грозненской ТЭС.

ООО "Газпром энергохолдинг" (100% дочерняя компания "Газпрома") является владельцем контрольных пакетов "Мосэнерго" MSNG, ТГК-1 и ОГК-2, МОЭК, включающих более 80 электростанций установленной мощностью около 39 ГВт (порядка 17% установленной мощности всей российской электроэнергетики).

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