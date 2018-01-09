Инвестиции группы "Газпром" в 2018 г планируются на уровне $27 млрд

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Общий объем инвестиций группы "Газпром" GAZP в 2018 году планируется на уровне 27 миллиардов долларов, сообщил заместитель председателя правления компании Андрей Круглов на Дне инвестора.

"В 2018 году прогнозно мы ожидаем, что объем инвестиций по всей группе составит в долларовом эквиваленте где-то порядка 27 миллиардов долларов", - сказал Круглов.

Он напомнил, что общая инвестиционная программа группы "Газпром" за 2017 год составила более 1,644 триллиона рублей.

Совет директоров "Газпрома" 20 декабря утвердил бюджет и инвестиционную программу на 2018 год в размере 1,278 триллиона рублей. В конце декабря "Газпром нефть" (дочерняя компания "Газпрома") сообщила, что объем инвестпрограммы в 2018 году планируется на уровне 2017 года — 385 миллиардов рублей.