Комитет Госдумы рекомендовал отклонить проект о разрешении экспорта с "Печоры СПГ"

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал отклонить поправки в законодательство, которые позволили бы разрешить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) с проекта "Роснефти" ROSN"Печора СПГ", говорится в заявлении комитета, поступившем в РИА Новости.

"Принятие законопроекта в предложенном виде в настоящее время представляется нецелесообразным", - говорится в заявлении.

Комитет рекомендовал Госдуме отклонить законопроект по сокращенной процедуре. Рассмотрение назначено на 14 февраля.

ПОПРАВКИ ДЛЯ "ПЕЧОРЫ СПГ"

Законопроект предусматривает изменение одного из критериев отбора экспортеров СПГ - даты выдачи лицензии на пользование недрами федерального значения, которая предусматривает строительство СПГ-завода или направление добытого газа на завод по сжижению. Ограничение даты предполагается перенести с 1 января 2013 года на 1 июля 2014 года.

Сейчас правом экспорта сжиженного природного газа (СПГ) обладают проект "Ямал СПГ", а также проекты государственных "Роснефти" и "Газпрома" GAZP. Такое право они получили по закону о либерализации экспорта СПГ, который вступил в силу 1 декабря 2013 года. Таким образом, в настоящее время фактически единственным СПГ-проектом в России, не попавшим в перечень экспортеров, является проект "Роснефти" "Печора СПГ".

"Комитет полагает, что дальнейшее внесение изменений в законодательство в части экспорта СПГ необходимо проводить после анализа сложившейся ситуации на мировом и региональных рынках СПГ и практики применения действующего законодательства", - отмечается в заявлении.

СПГ КАК КОНКУРЕНТ ТРУБОПРОВОДНОМУ ГАЗУ

Комитет отмечает, что инвестиции, которые были сделаны в развитие добычной базы и инфраструктуры для поставок трубопроводного газа, должны окупиться как можно скорее. Кроме того, поставки газа по трубе обеспечивают большую эффективность для бюджета по сравнению с СПГ, поскольку не освобождены от экспортной пошлины и НДПИ.

Вызывает беспокойство комитета и возможное увеличение конкуренции поставок трубопроводного газа из РФ и поставок СПГ. "Несмотря на потенциальную возможность реализации СПГ на удаленных рынках, на практике значительные объемы СПГ с нового проекта, реализуемого на Ямале, контрактуются европейскими компаниями-агрегаторами. Это создает риски дополнительной конкуренции между российскими поставщиками на европейском рынке и, как следствие, снижения экспортных поступлений в бюджет страны", - говорится в заявлении.

Проект "Печора СПГ" предполагает разработку двух месторождений Ненецкого автономного округа - Кумжинского и Коровинского, создание газотранспортной инфраструктуры, строительство установки комплексной подготовки газа (УКПГ), а также завода по его сжижению.

Сейчас компания "РН-Печора СПГ" (СП "Роснефти" и группы "Аллтек") рассматривает три концепции строительства завода СПГ: наземного, плавучего и на гравитационном основании. Окончательное решение будет принято на этапе pre-FEED (предпроектных работ) после детального анализа технологических, климатических и экономических показателей, говорится на официальном сайте компании "РН-Печора СПГ".