"Интер РАО" в 2017 году увеличило выработку электроэнергии на 0,7%

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Группа "Интер РАО" в 2017 году увеличила выработку электроэнергии на 0,7% по сравнению с прошлым годом, до 134,801 миллиарда кВт.ч, сообщила компания.

Экспорт электроэнергии за год сократился на 1,8% и составил 16,699 миллиарда кВт.ч. Импорт вырос более чем в два раза и достиг 6,23 миллиарда кВт.ч. Отпуск тепла с коллекторов снизился на 1,3%, до 39,996 миллиона Гкал.

Основными факторами, повлиявшими на динамику экспорта и импорта, компания называет рост импорта электроэнергии из Казахстана (в 2,1 раза, до 5,7 миллиарда кВт.ч), рост потребления российской электроэнергии в Грузии (экспорт вырос на 23,6%, до 0,5 миллиарда кВт.ч) и Казахстане (рост экспорта на 11,1%, до 1,3 миллиарда кВт.ч), снижение потребления российской электроэнергии в Белоруссии (экспорт снизился на 14,1% до 2,73 миллиарда кВт.ч) и на Украине (снижение экспорта на 21,5%, до 0,09 миллиарда кВт.ч).

В сообщении компании среди факторов, повлиявших на ключевые производственные показатели, отмечаются ввод в эксплуатацию новых энергоблоков суммарной мощностью 1,47 ГВт, увеличение мощности действующих энергоблоков в результате перемаркировки на 112,5 МВт, вывод из эксплуатации 1,27 ГВт неэффективных мощностей.

Выработка электроэнергии электростанциями "Интер РАО" IRAO в РФ в 2017 году выросла на 1,7%, до 122 миллиардов кВт.ч. На зарубежных электростанциях выработка суммарно снизилась на 8,2%, до 12,7 миллиарда кВт.ч. На результатах зарубежных активов сказалось среди прочего прекращение поставок электроэнергии Молдавской ГРЭС в Молдавию в апреле-мае 2017 года, ремонт на ТЭС Trakya в Турции. Плюсом стал рост загрузки Экибастузской ГРЭС-2 из-за выхода на рынок централизованной торговли электроэнергией Казахстана.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет около 32,7 ГВт. Кроме того, "Интер РАО" - единственный российский оператор экспорта-импорта электроэнергии.