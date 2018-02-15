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"Газпром нефть" ожидает роста нефтепереработки в 2018 году на 2,4 млн т - до 42,5 млн т


Компании

СОЧИ, 15 фев - ПРАЙМ. "Газпром нефть" прогнозирует увеличение объема нефтепереработки компании в 2018 году на 2,4 миллиона тонн - до 42,5 миллиона тонн, сообщил в интервью РИА Новости глава нефтяной компании Александр Дюков.

"По итогам 2017 года на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) компании было переработано 40,1 миллиона тонн нефти, в том числе на российских заводах – 36,7 миллиона тонн. По сравнению с 2016 годом объем переработки сократился на 1,8 миллиона тонн. Причиной снижения стали объективные факторы: проведение масштабной реконструкции установки каталитического крекинга на Московском НПЗ, а также плановыми ремонтными работами на заводе в Омске",- сообщил Дюков в преддверии инвестиционного форума в Сочи.

"В 2018 году мы ожидаем увеличения объема переработки на всех активах – как в России, так и за рубежом. Прирост к уровню прошлого года оцениваем на уровне 2,4 миллиона тонн",-добавил он.

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