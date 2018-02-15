Премьер Польши усмотрел в "Северном потоке-2" угрозу Украине

ВАРШАВА, 15 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матецш Моравецкий усмотрел в газопроводе "Северный поток-2" угрозу для Украины.

"Сегодня Украина находится в относительной безопасности, так как контролирует газопровод, ведущий в Центральную Европу. Когда появится "Nord Stream-2", идущие через Украину газопроводы будут отключены", - заявил Моравецкий в интервью немецкому изданию Die Welt, выдержки из которого публикует польская пресса.

"Россия сможет любым способом обострить конфликт, напасть на всю страну, "Северный поток-2" - шаг в этом направлении", - сказал польский премьер.

Он уверен, что в Европе и без "Северного потока- 2" достаточно газотранспортных мощностей.

"Благодаря интерконнекторам и терминалам СПГ в Европе есть достаточно возможностей для покрытия своего спроса на импортируемый газ в объемах 180 млрд кубометров в год. Даже немцы сейчас планируют свой терминал СПГ в Брунсбюттеле. Коротко говоря, "Северный поток-2" не нужен, вреден и делит западное сообщество", - заявил он.

Проект "Nord Stream -2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год из России в Германию через Балтийское море. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран сообщал, что компания планирует получить разрешения в феврале и начать строительство летом 2018 года.

РФ не раз заявляли, что политизировать ситуацию вокруг реализации проекта "Северный поток-2" нелепо, Россия всегда была надежным поставщиком нефти и газа в ЕС.